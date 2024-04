Prévisions météorologiques : ANACIM annonce un temps chaud et ensoleillé pendant 72 heures

L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a publié ses prévisions météorologiques à courte échéance, couvrant la période du 3 mars 2024 à 00h00 au 6 avril 2024 à 00h00.



Selon ces prévisions, un temps chaud et ensoleillé, voire dégagé par endroit, prédominera sur la quasi-totalité du territoire sénégalais au cours des prochaines 72 heures. Les régions Est et Centre du pays devraient particulièrement ressentir cette vague de chaleur, avec des températures maximales atteignant des niveaux élevés.



En revanche, le long du littoral, le temps sera relativement clément, offrant un répit aux habitants de ces régions. Toutefois, la fraîcheur nocturne et matinale sera de plus en plus perceptible sur les régions côtières, invitant les résidents à se préparer à des températures plus fraîches pendant ces périodes.



Les prévisions indiquent également une dégradation des visibilités dans les régions Nord du pays au cours des prochaines 24 heures, ce qui pourrait affecter la conduite et d'autres activités nécessitant une bonne visibilité.



En ce qui concerne les vents, ils seront dominants de secteur nord-ouest sur le littoral et nord-est ailleurs, avec des intensités modérées à momentanément assez fortes sur les côtes.