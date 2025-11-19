Primature : le Premier ministre, Ousmane Sonko, a repris le service mardi

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a officiellement repris ses fonctions mardi, mettant fin à une période de congé d'environ dix jours. Contre toute attente, il s'est présenté à la Primature dès la matinée pour se consacrer aux dossiers en instance.



Selon plusieurs médias, son emploi du temps de reprise est chargé, incluant un chronogramme de réunions et de consultations. Selon des proches, cette période de congé devait initialement prendre fin le 21 novembre.