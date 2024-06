Prise en charge de la dialyse : un chèque de 3 milliards de FCFA remis au ministre de la santé

Un grand pas en avant dans la coopération multisectorielle d'être franchi entre les ministères de la famille et des solidarités et celui de la santé et de l'action sociale. Dans le cadre de la prise en charge des dialyses, le Ministre de la Famille et des Solidarités, Maimouna DIEYE a remis à son homologue de la Santé et de l'action sociale, Dr Ibrahima SY, un chèque de près de 3 milliards FCFA au titre de la dette de la CSU à la PNA, dans le cadre de la prise en charge de la dialyse.



C'était l'occasion pour la SEN-CSU ex-CMU de poser les réels problèmes de la dialyse au Sénégal. Ces problèmes qui ont entre autres pour noms : marché fermé des kits de dialyse, gestion calamiteuse des kits avec des pertes estimées à 7 milliards.



Dans son adresse, madame Dièye a insisté sur l'importance de la collaboration entre les acteurs du secteur. "La réussite des réformes que nous devons engager repose sur la coopération de tous les acteurs du secteur. La collaboration franche entre les ministères, les agences, les prestataires de services de santé et les organisations de la société civile représentées ici par les associations de défense des droits des dialysés, est indispensable. Chacun doit jouer son rôle pour atteindre nos objectifs communs", a fait remarquer madame la ministre.