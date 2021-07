Prise en charge des cas graves dans les cliniques privées : au moins 2 millions FCFA exigés pour la caution

Au Sénégal, des cliniques privées exigent une caution d’au moins 2 millions FCFA pour la prise en charge des patients sous covid-19, révèle le journal L’Observateur. Il s’agit des structures qui commencent à accueillir plusieurs patients en détresse respiratoire à cause du manque de lits d’hospitalisation dans les Centres de traitement des épidémies.



La raison ? Tous évoquent une cherté de l’oxygène. « Une bouteille d’oxygène de 9m3 (9.000 litres) coute environ 45.000 FCFA. Et un malade de covid-19 sous oxygène a besoin au moins 6 à 10 litres/minutes, soit entre 360 et 600 litre en une heure. En 24 heures, le malade consomme une bouteille et ou une bouteille et demi », explique-t-on à nos confrères.



Des informations confirmées par des réanimateurs-anesthésistes. Ces derniers précisent que certains cas sévères d’oxygène peuvent pendre plus de litres d’oxygène par minute, soit plus de 1.000 litres en une heure.



Devant cette situation, le patient peut vider 5 bouteilles par jour. Ce qui fait environ 225.000 FCFA de consommation journalière en oxygène. « Si par exemple la patient passe 5 jours dans la clinique, il aura dépensé en moyenne plus de 1.000.000 FCFA rien qu’en oxygène », selon des réanimateurs-anesthésistes. Il s’y ajoute, les anticorps que le malade doit prendre chaque jour. Un médicament qui coute 8. 000 FCFA en plus des corticoïdes payés à 3.000 FCFA.



Finalement, la barre des 2 millions FCFA est atteinte en termes de prise en charge pharmaceutique. A cela s’ajoutent les combinaisons des infirmiers qui surveillent les malades. Ce qui fait que les cliniques portent la caution à, parfois, plus de 2,5 voire 3 millions FCFA.