Prise en charge des cas graves de Covid-19 : le responsable du CTE à Matam dément Fatou Mbaye Sylla

Le responsable du Centre de traitement épidémiologique (Cte) à Matam (nord-est), Dr Moustar Sy dément la Directrice générale des établissements publics de santé. Fatou Mbaye Sylla a déclaré mardi, suite à l’annonce du décès de deux (2) cas grave de Covid-19 pour faute de respirateurs artificiels, que le département dispose bel et bien « de respirateurs et tout ce qu’il faut pour avoir des lits chauds ». Faux ! Selon Dr Sy, « il n’y a aucun dispositif mis en place » dans cette partie du Sénégal.



« Je suis surpris, hier, d’entendre à la part de Dr Fatou Mbaye Sylla qu’à Matam le dispositif est mis en place pour la prise en charge des cas graves. A ce que je sache, jusqu’à aujourd’hui (mercredi), ici à Matam, aucun dispositif n’est mis en place pour la prise en charge de ces cas graves », a déclaré Dr Sy sur la Rfm.



Qui a ajouté : « Elle a dit que les cas graves sont pris en charge à Ourossogui, jusqu’à hier ( Mardi), on a reçu deux (2) cas graves venus de Ourossogui et ce sont des cas sévères ».



Dr Sy a invité les journalistes à vérifier les informations données par Dr Sylla et « à faire une investigation et à Matam et à Ourossogui » car, dixit-il, « je ne comprends plus rien de cette histoire ».