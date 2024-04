Prise en charge globale de la sécurité du pays: Birame Diop promet une mutualisation des forces armées

Le nouveau ministre des Forces armées, Général Birame Diop, a pris officiellement fonction ce jeudi. Il a promis une bonne synergie entre les composantes de l’armée et des autres forces de défense et de sécurité, afin de garantir une bonne performance et une bonne efficience des forces armées.



« Le ministère des Forces armées fera tout l’effort nécessaire pour que toutes ses composantes travaillent en synergie et en solidarité pour garantir une bonne performance, une bonne efficacité et une bonne efficience dans l’exécution de la mission constitutionnelle qui lui est confié », a-t-il déclaré au cours de la passation de service avec son prédécesseur Oumar Youm.



« Nous ferons le nécessaire pour que les composantes des forces armées, aux côtés des autres composantes des forces de défense et de sécurité (Police et Douane), travaillent de façon mutualisée pour une prise en charge globale de la sécurité de notre pays. Comme vous le savez, la sécurité du pays ne peut pas être garantie si un seul maillon de la chaîne ne joue pas le rôle qui lui est assigné », a assuré l’ancien Cemga.



Au-delà de nos frontières, dit-il, « compte tenu du fait que notre sécurité est intrinsèquement liée à la sécurité de nos voisins, sur la supervision des autorités compétentes de la République, nous allons travailler à créer des canaux de collaboration, de coordination, de coopération pour qu’au bout du compte ensemble nous prenions en charge notre sécurité collective dans la sous-région ».



Le nouveau ministre des Forces armées compte renforcer la contribution du Sénégal à la promotion de la paix et de la stabilité internationale. « Le Sénégal poursuivra sa belle histoire au sein de la communauté internationale où, depuis les indépendances, il a toujours contribué de manière déterminante à la promotion de la paix et de la stabilité internationale », a-t-il promis.