Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Coupe du Roi d’Arabie saoudite : Al-Hilal de Kalidou Koulibaly s'impose en finale contre Al-Kholood



Coupe du Roi d’Arabie saoudite : Al-Hilal de Kalidou Koulibaly s'impose en finale contre Al-Kholood
L'équipe d'Al Hilal a remporté la Coupe du Roi d'Arabie saoudite ce vendredi, après avoir battu Al-Kholood 2-1, dans un match plein de rebondissement. 

Avec cette victoire, Al Hilal de Kalidou Koulibaly confirme sa supériorité en remportant un nouveau titre qui porte son palmarès à dix trophées. Blessé, le défenseur sénégalais n’a pas participé à la finale de la Coupe du Roi. 
Autres articles

Moussa Ndongo

Vendredi 8 Mai 2026 - 22:33


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter