Coupe du Roi d’Arabie saoudite : Al-Hilal de Kalidou Koulibaly s'impose en finale contre Al-Kholood

L'équipe d'Al Hilal a remporté la Coupe du Roi d'Arabie saoudite ce vendredi, après avoir battu Al-Kholood 2-1, dans un match plein de rebondissement.



Avec cette victoire, Al Hilal de Kalidou Koulibaly confirme sa supériorité en remportant un nouveau titre qui porte son palmarès à dix trophées. Blessé, le défenseur sénégalais n’a pas participé à la finale de la Coupe du Roi.