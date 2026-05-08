Coupe du Roi d’Arabie saoudite : Al-Hilal de Kalidou Koulibaly s'impose en finale contre Al-Kholood

L'équipe d'Al Hilal a remporté la Coupe du Roi d'Arabie saoudite ce vendredi, après avoir battu Al-Kholood 2-1, dans un match plein de rebondissement.
Avec cette victoire, Al Hilal de Kalidou Koulibaly confirme sa supériorité en remportant un nouveau titre qui porte son palmarès à dix trophées. Blessé, le défenseur sénégalais n’a pas participé à la finale de la Coupe du Roi.
Avec cette victoire, Al Hilal de Kalidou Koulibaly confirme sa supériorité en remportant un nouveau titre qui porte son palmarès à dix trophées. Blessé, le défenseur sénégalais n’a pas participé à la finale de la Coupe du Roi.
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