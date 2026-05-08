Le Cnams relance du déminage en casamance

Le Centre national d’action antimines au Sénégal (CNAMS) a annoncé la reprise prochaine des opérations de déminage en Casamance, confirmée par son nouveau directeur, Salomon Diédhiou, lors d'une démonstration à Ziguinchor. Ce projet d'envergure fait face à des défis logistiques majeurs, notamment l'étendue des zones contaminées et le besoin de véhicules adaptés pour transporter des équipements lourds de près de 30 tonnes fournis par le Japon. Actuellement, le CNAMS finalise l'accréditation des organisations spécialisées, avec deux structures déjà prêtes, afin de lancer officiellement les activités dans les prochains jours. Cette initiative s'inscrit dans l'ambition nationale d'atteindre l'objectif "zéro mine" à l'horizon 2030-2031.







Sur le plan de la sécurité régionale, l'opération militaire « ELOL », menée du 1er au 7 mai 2026 dans le nord du Sindian, a permis une saisie record de 9 tonnes 250 kilogrammes de produits liés au chanvre indien. Cette offensive, qui a mobilisé des unités d'élite et des drones, a également abouti à l'interpellation de quatorze individus et à la récupération d'armes et d'équipements logistiques. Parallèlement, le Commissariat spécial de Keur Ayib a intercepté 35 candidats à l'émigration clandestine, principalement des ressortissants maliens et sénégalais, qui tentaient de rejoindre la Gambie.







Dans le domaine économique et stratégique, Petrosen a lancé un appel à la mobilisation de 2 000 milliards de FCFA auprès des assureurs nationaux et de la diaspora pour financer le champ gazier Yakaar-Téranga. Cette volonté de souveraineté énergétique coïncide avec une performance historique de la balance commerciale, qui affiche un excédent de 183,8 milliards de FCFA en mars 2026, porté par un bond de 57,4 % des exportations de pétrole brut, d'or et de gaz naturel liquéfié. Toutefois, le marché du travail reste préoccupant avec un taux de chômage élargi de 23,3 % au quatrième trimestre 2025, touchant particulièrement les jeunes et les populations rurales.







L'actualité est aussi marquée par le retour à Dakar de trois supporters sénégalais libérés après avoir purgé trois mois de prison au Maroc pour hooliganisme lors de la dernière CAN. En sport, la nageuse Oumy Diop a réalisé une performance exceptionnelle aux 17es championnats d’Afrique à Oran, remportant deux médailles d'or (50 m dos et 50 m papillon) et établissant un nouveau record national. Enfin, sur le plan institutionnel, les banques centrales africaines se sont réunies à Dakar pour approfondir la coopération monétaire et discuter de l'établissement de l'Institut Monétaire Africain (IMA).

