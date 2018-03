"Prison break" : l'actrice DuShon Monique Brown est morte à 49 ans

L'actrice américaine DuShon Monique Brown est morte vendredi dernier à 49 ans dans la banlieue de Chicago (Illinois), probablement des suites d'une crise cardiaque, a rapporté le Chicago Tribune. Elle avait joué dans des séries comme Prison Break,Chicago Fire ou encore Empire.



Une autopsie pour mieux comprendre. Elle s'était rendue à l'hôpital quelques jours plus tôt pour des douleurs à la poitrine, selon le site américain TMZ. Elle a été renvoyée chez elle mais son état a empiré. Elle est morte peu de temps après s'être rendue une deuxième fois à l'hôpital. Une autopsie va être pratiquée pour connaître les causes exactes de sa mort.



Des rôles de séries. Après avoir interprété le rôle de l'infirmière Katie Welch dans les premières saisons de la série culte Prison Break, DuShon Monique Brown s'était illustrée dans un rôle récurrent de la série Chicago Fire (diffusée en France sur C8) qui raconte le quotidien d'une caserne de pompiers. Elle était également apparue dans les séries Shameless, Empire et Boss.



Différents hommages. Le producteur de séries à succès, Dick Wolf lui a rendu hommage : "La famille de 'Chicago Fire' est dévastée d’avoir perdu l’une de ses membres. Nos pensées et nos prières vont vers la famille de DuShon. Elle nous manquera."



Jesse Williams, l'un des acteurs principaux de Chicago Fire a également déclaré sur son compte Twitter : "Notre belle DuShon Monique Brown est décédée vendredi. Tu manqueras énormément à ta famille et à nous. Merci pour les fous rires que nous avons eu. On t’aime."