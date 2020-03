Prison de Paraguay: voici comment Ronaldinho a fêté son anniversaire

Ronaldinho n’aurait jamais imaginé qu’il passerait son 40e anniversaire derrière les barreaux. Mais c’était la triste réalité de la légende du football brésilien samedi. Ronaldinho est actuellement dans une prison à Asuncion après avoir été arrêté au Paraguay avec un faux passeport. Il est détenu depuis plus de deux semaines et pourrait passer six mois de plus en détention, selon les informations.



Pour son anniversaire samedi, le Ballon d’Or 2005 a eu droit à un barbecue. Selon Evening Standard, les détenus ont organisé un barbecue pour le héros du football afin de le garder de bonne humeur. C’est super de le voir toujours sourire. ESPN quant à lui, a obtenu plus d’informations sur le temps passé par Ronaldinho derrière les barreaux. Des sources ont déclaré au média qu’il était «aimé» par ses codétenus, ce qui n’est pas si surprenant. Il passe la plupart de son temps dans une cellule du centre pénitentiaire, mais ses activités quotidiennes sont : jouer au football avec les détenus et les employés ainsi que suivre un cours de menuiserie.



Après la menuiserie, Ronaldinho fait de la musique en prison



Ronaldinho met à profit sa détention pour acquis en apprenant un métier. Le média ajoute que le Brésilien fait aussi la musique. Il devrait sortir des singles quand il sera libéré. « Il ne peut jouer d’aucun instrument à l’intérieur mais je suis sûr que dans sa tête, il continuera à proposer des mélodies pour les compositions quand il sera sorti », a déclaré une source proche du joueur à ESPN. Il joue au football tous les jours et enseigne aux gars qu’il joue avec quelques tours. Dès le premier instant, il a voulu s’assurer qu’il s’intègre avec les autres détenus et il a rapidement réussi à le faire. C’est une idole pour beaucoup d’entre eux et ils lui ont demandé de signer des chapeaux, des chemises et des baskets. «



Le directeur de la prison, Blas Vera, a révélé que Ronaldinho et son ont «certains privilèges». Ils ont chacun leur propre cellule avec une télévision avec air conditionné, mais ils partagent une salle de bain avec certains autres prisonniers. Roni a également pu parler avec ses amis sur WhatsApp, bien qu’il réserve la majeure partie de son temps de téléphone à sa famille.



« Il parle avec sa mère tous les jours dans la soirée, a déclaré une autre source à ESPN. Elle est l’une des grandes préoccupations de Ronaldinho. »