Prison de Rebeuss : Azura Fall, le porteur de drapeau de Sonko «gravement malade», selon son avocat

L’état de santé d’Assane Guèye dit Azura Fall, le porteur de drapeau d’Ousmane Sonko est « gravement malade » selon son avocat Me Abdoulaye Tall, rapporte walf net. A en croire la robe noire, « son état de santé se dégrade de jour en jour ».



L’avocat réclame ainsi la mise en liberté de son client. « J’avertis l’opinion publique et exige sa libération immédiate», lance Me Tall.



En détention depuis février 2023, l’homme connu comme étant le porteur de drapeau du maire de Ziguinchor Ousmane Sonko a été interpellé à la suite d' une annonce qu’il avait faite sur les réseaux sociaux.



Il est par ailleurs, poursuivi pour «offense au chef de l’État, outrage à un corps constitué et diffusion de fausses nouvelles», il a été arrêté par des éléments de la Division des investigations criminelles (Dic), à la Patte d’Oie en même temps que Baba Gaye, un jeune étudiant de 29 ans, poursuivi lui aussi pour «outrage à l’institution judiciaire, injures publiques, diffusion de fausses nouvelles», entre autres chefs d’accusation.



Ce dernier a été cueilli, le 12 février par la Dic, à Tambacounda, à son domicile situé près du marché central. D’après des éléments de l’enquête, cet étudiant s’en prenait, dans ses publications sur Facebook, à des autorités judiciaires et politiques.