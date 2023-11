Prison de Rebeuss: Seydi Gassama demande la libération de l’activiste Alioune Sané

« J'ai rendu visite hier, à Aliou Sané détenu arbitrairement à la prison de Rebeuss par le régime du PR Macky Sall, depuis le 05 octobre 2023. Il est en bonne santé et son moral est bon malgré l'arbitraire dont il est victime. Nous demandons sa libération immédiate et sans condition », a lancé le droit de l’hommiste.



Rappelons que le 5 octobre 2023, Aliou Sané a été arrêté devant son domicile et conduit à la prison Rebeuss de Dakar, alors qu’il avait bénéficié d’une liberté provisoire de la part du juge d’instruction. Son arrestation fait suite à la décision du juge de la chambre d'accusation du Tribunal de Grande Instance de Dakar rendue le 25 juillet 2023, qui a suivi la demande du procureur de la République.