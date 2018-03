Prison requise contre Xabi Alonso pour fraude fiscale

Selon El Confidencial, le procureur a requis huit mois de prison contre Xabi Alonso, accusé par le Fisc espagnol de fraude fiscale.



Xabi Alonso est sous la menace d'une peine de prison. Le procureur, qui représente le Fisc espagnol, demande huit ans contre l'ancien joueur du Real Madrid selon le journal El Confidencial. Le joueur désormais retraité est accusé depuis 2015 de fraude fiscale sur ses droits à l'image pour lesquels il a utilisé une entreprise basée à Madère. L'affaire avait été dans un premier temps classée par le juge chargé de l'instruction mais le Tribunal de Madrid a décidé qu'elle méritait d'être jugée.



«Il existe des arguments puissants pour montrer que les faits sur lesquels il y a eu une enquête ne constituent pas une infraction. Mais il n'est pas clair et patent qu'il n'y ait pas eu de délit», avait expliqué le Tribunal en février pour justifier le procès. De son côté, Xabi Alonso a toujours démenti les faits et il a préféré ne pas négocier une peine qui lui aurait évité la prison et devra donc attendre le procès.



​L'Equipe