Le poète sénégalais Amadou Lamine Sall a été couronné du prestigieux Prix international de poésie « 1573 Golden Antilope Tibétaine 2025 », une reconnaissance qui célèbre l’excellence de son œuvre poétique et son engagement en faveur de l’humanité et du dialogue interculturel.



Le jury, présidé par le poète chinois Jidi Majia, a salué l’impact significatif de l’œuvre d’Amadou Lamine Sall, notamment en Afrique, où il est considéré comme l’un des plus grands poètes contemporains après Léopold Sédar Senghor. « Son travail poétique repose sur un souci d’humanité et de dialogue, tout en explorant une dimension spirituelle supérieure et en restant attentif au destin de l’humanité », a déclaré Jidi Majia, rapporte RTS digital.



Ce prix vient confirmer la place centrale de la poésie d’Amadou Lamine Sall dans le paysage littéraire mondial, et son apport unique à la réflexion sur les défis universels. Créé par la Conférence internationale des vins de poésie de Luzhou, en Chine, le Prix « 1573 Golden Antilope Tibétaine » est décerné chaque année à Qinghai. Il honore un poète dont l’œuvre rayonne au-delà des frontières culturelles et linguistiques.



Le lauréat reçoit une récompense comprenant : Une enveloppe de 10 000 $ US (environ 6,2 millions de FCFA) ; une bouteille de vin d’exception 1573 Luzhou Cave, également estimée à 10 000 $ US ; la traduction et la publication d’un recueil de ses poèmes en mandarin.



Amadou Lamine Sall, souvent présenté comme l’un des dignes héritiers de Senghor, a su marquer l’histoire de la poésie par son style unique, mêlant profondeur spirituelle et engagement pour des valeurs universelles. Son œuvre, traduite en plusieurs langues, a joué un rôle crucial dans le rayonnement de la poésie sénégalaise sur la scène internationale.



Ce prix, qui vient enrichir un palmarès déjà impressionnant, confirme la stature d’Amadou Lamine Sall comme une voix essentielle de la poésie contemporaine et un ambassadeur du dialogue des cultures.



La distinction du poète sénégalais est une fierté pour le Sénégal et pour l’Afrique entière. Elle illustre la puissance de la littérature comme pont entre les cultures et les continents, et témoigne de la vitalité de la poésie dans la célébration des valeurs humaines.



Amadou Lamine Sall s’inscrit ainsi dans la lignée des grands poètes qui transcendent les époques et les frontières, rappelant l’importance de l’art et de la littérature dans la construction d’un monde plus uni.