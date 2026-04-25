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Les Maliens exemptés d’AEVM pour voyager au Maroc à compter du 27 avril 2026



Les Maliens exemptés d’AEVM pour voyager au Maroc à compter du 27 avril 2026
La mesure a été rendue publique sur la page Facebook officielle de l'Ambassade du Royaume du Maroc à Bamako. À compter du lundi 27 avril 2026, l'Autorisation Électronique de Voyage au Maroc (AEVM) pour les ressortissants maliens est suspendue.
 
Selon la représentation diplomatique marocaine, ce dispositif de facilitation numérique ne sera plus en vigueur pour les citoyens maliens dès le début de la semaine prochaine.
 
Le communiqué précise que les voyageurs devront désormais se conformer aux procédures consulaires classiques pour l'obtention de leurs documents de voyage vers le Royaume. Les autorités invitent les usagers à prendre les dispositions nécessaires auprès des services compétents.
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Néné Diakité(stagiaire)

Samedi 25 Avril 2026 - 19:56


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