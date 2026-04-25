Liga : le FC Barcelone s’impose devant Getafe et fait un pas de plus vers le titre de champion

Vainqueur à Getafe (0-2) au lendemain du match nul du Real Madrid face au Betis Séville (1-1), le FC Barcelone a fait un pas de plus vers son 29e titre de champion d’Espagne, ce samedi 25 avril. Les Catalans comptent onze points d’avance en tête de la Liga.
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