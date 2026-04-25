Bundesliga : Nicolas Jackson buteur, première titularisation de Bara Sapoko Ndiaye

Le Bayern Munich a une nouvelle fois confirmé sa domination en championnat en s’imposant sur la pelouse de FSV Mayence 05 au terme d’un scénario spectaculaire. Menés 3-0, les Bavarois ont réussi une remontée impressionnante pour finalement l’emporter 4-3 dans les dernières minutes.
Lors de cette rencontre, Nicolas Jackson s’est illustré en inscrivant son 7e but en 19 matchs de championnat.
Déjà sacrés champions le week-end dernier, les hommes de Vincent Kompany poursuivent leur série de performances solides.
À noter également la première titularisation en carrière professionnelle de Bara Sapoko Ndiaye lors de cette rencontre.
Lors de cette rencontre, Nicolas Jackson s’est illustré en inscrivant son 7e but en 19 matchs de championnat.
Déjà sacrés champions le week-end dernier, les hommes de Vincent Kompany poursuivent leur série de performances solides.
À noter également la première titularisation en carrière professionnelle de Bara Sapoko Ndiaye lors de cette rencontre.
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