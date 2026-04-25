Bundesliga : Nicolas Jackson buteur, première titularisation de Bara Sapoko Ndiaye

Le Bayern Munich a une nouvelle fois confirmé sa domination en championnat en s’imposant sur la pelouse de FSV Mayence 05 au terme d’un scénario spectaculaire. Menés 3-0, les Bavarois ont réussi une remontée impressionnante pour finalement l’emporter 4-3 dans les dernières minutes.



Lors de cette rencontre, Nicolas Jackson s’est illustré en inscrivant son 7e but en 19 matchs de championnat.



Déjà sacrés champions le week-end dernier, les hommes de Vincent Kompany poursuivent leur série de performances solides.



À noter également la première titularisation en carrière professionnelle de Bara Sapoko Ndiaye lors de cette rencontre.

