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Bundesliga : Nicolas Jackson buteur, première titularisation de Bara Sapoko Ndiaye



Bundesliga : Nicolas Jackson buteur, première titularisation de Bara Sapoko Ndiaye
Le Bayern Munich a une nouvelle fois confirmé sa domination en championnat en s’imposant sur la pelouse de FSV Mayence 05 au terme d’un scénario spectaculaire. Menés 3-0, les Bavarois ont réussi une remontée impressionnante pour finalement l’emporter 4-3 dans les dernières minutes.

Lors de cette rencontre, Nicolas Jackson s’est illustré en inscrivant son 7e but en 19 matchs de championnat.

Déjà sacrés champions le week-end dernier, les hommes de Vincent Kompany poursuivent leur série de performances solides.

À noter également la première titularisation en carrière professionnelle de Bara Sapoko Ndiaye lors de cette rencontre.
 
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Moussa Ndongo

Samedi 25 Avril 2026 - 19:43


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