Guinée : ARTICLE 19 appelle à lever la suspension de « Guinée Today » et des journalistes sanctionnés

L’ONG ARTICLE 19 exprime ses préoccupations à la suite de la décision de la Haute Autorité de la Communication (HAC) relative à la suspension de l’émission "Guinée Today" et des journalistes Aboubakar Diallo et Sékou Bah. La HAC reproche à ces médias d’avoir diffusé des contenus assimilés à de la propagande électorale anticipée, en violation des règles encadrant la communication politique avant l’ouverture officielle de la campagne électorale.



Dans une note publiée sur Facebook, ARTICLE 19 rappelle que la « régulation des médias en période électorale doit impérativement demeurer compatible avec les garanties fondamentales de la liberté d’expression et du droit à l’information ».



L’organisation estime que l’accès à une information plurielle, équilibrée et contradictoire est essentiel aux citoyens dans le débat pré-électoral. Elle souligne que toute « mesure restrictive affectant les médias doit être appréciée avec la plus grande proportionnalité ».



ARTICLE 19 appelle la Haute Autorité de la Communication et les autorités compétentes à lever sans condition la suspension de ce média et à privilégier des mécanismes de régulation correctifs plutôt que punitifs, en particulier en période électorale.