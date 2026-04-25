Météo : forte chaleur attendue à l’intérieur du pays avec des pics jusqu’à 45°C

L’Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim﻿) prévoit un temps ensoleillé et une forte chaleur à l’intérieur du pays au cours des prochaines 24 heures. Seuls quelques voiles nuageux passagers sont attendus dans le sud-est et près du littoral en soirée et au petit matin », a-t-elle alerté.



L’Anacim signale que la chaleur sera particulièrement intense à l’intérieur du pays, où les températures pourraient atteindre jusqu’à 45°C. En revanche, le littoral conservera toutefois une ambiance plus douce et agréable grâce à la fraîcheur marine.



Des vents faibles à modérés de secteur Nord-ouest à Nord souffleront sur le pays, avec une bonne visibilité dans l’ensemble.