Autoroute à péage : ouverture du tronçon Mbour–Thiadiaye ce 29 avril

Le tronçon Mbour–Thiadiaye de l’autoroute à péage sera officiellement ouvert à la circulation ce mercredi 29 avril 2026 à partir de 8h, annoncent le ministre des Infrastructures, Dethié Fall, et le ministre des Transports terrestres et aériens dans un communiqué, invitant les usagers au strict respect du Code de la route.



À cet effet, ils invitent les usagers de la route au respect scrupuleux des règles du Code de la route.



Le Gouverneur de la région de Thiès, en relation avec l'AGEROUTE Sénégal et la Société des Autoroutes du Sénégal (ADS), est invité à prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer une circulation fluide et sécurisée des personnes et des biens, conclut le communiqué.