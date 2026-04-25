Attaque au Mali : Les États-Unis condamnent et réaffirment leur soutien aux autorités maliennes

Les États-Unis ont condamné, ce samedi 25 avril 2026, l’attaque terroriste survenue au Mali et ont exprimé leur solidarité envers les victimes ainsi qu’envers les autorités maliennes.



Dans une publication diffusée sur la page X du Bureau of African Affairs et repris par Maliweb. Net, Washington a présenté ses condoléances aux victimes, à leurs familles et à toutes les personnes touchées par cette tragédie.



Les autorités américaines ont également affirmé leur soutien au peuple malien et à son gouvernement face à cette épreuve.



Par ailleurs, ils ont réaffirmé leur engagement à accompagner les efforts en faveur de la paix, de la stabilité et du renforcement de la sécurité au Mali et dans l’ensemble de la région.