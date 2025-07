Problème avec l'entreprise Les Ciments du Sahel : Guy Marius dénonce une injustice et appelle à l'unité pour faire face

Le député Guy Marius Sagna et le Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine (FRAPP) ont fait face à la presse, ce lundi, pour dénoncer « l’injustice » que subissent les habitants de Tchiky, (communauté rurale de Diass/Ouest) ainsi que les travailleurs et retraités de l’entreprise Les Ciment du Sahel SA.



S’exprimant en sa qualité de député, Guy Marius Sagna a promis de remonter l’affaire jusqu’ aux autorités compétentes. « En tant que député, je voudrais dire à ceux qui ont pris la parole avant moi, que j’ai entendu leurs doléances, j’ai entendu celles des habitants de Tchiky, et également celles des retraités et des travailleurs de l’entreprise, Les ciment du sahel SA. Je promets d’en parler avec le gouvernement. Je vais adresser des questions écrites au gouvernement sur votre situation. A savoir : Est-ce qu’ils sont au courant des agissements de l’entreprise Les Ciment du Sahel envers la population Sénégalaise ? Est-ce qu’ils savent que Les Ciments du Sahel exploite ses employés ? Est ce qu’ils savent que Les Ciments du Sahel et Dangoté sont en train de tuer les populations riveraines et pourtant c’est eux (entreprises) qui les ont trouvés sur place et non le contraire ? », à promis le parlementaire.



«Dans les jours à venir, dans cette même semaine, où nous sommes, je vais adresser une lettre au gouvernement, pour qu’il met un terme aux agissements des entreprises Les Ciment du Sahel et Dangoté. Il faut qu’ils respectent les populations de Tchiky et également la dignité des employés, c’est injuste que des employés travaillent durant 5ans comme des journaliers, c’est de l’exploitation. Et le pire est qu’après 5ans comme journaliers, ils ont obtenu un contrat de durée déterminé de quatre (4) ans ce qui est une autre injustice. Et après huit ans d’exploitation, on renvoi injustement certains, comme des malpropres, après les avoir pressés comme des oranges», a fustigé le parlementaire.



Face à cette situation, la seule solution, d’après le député, c’est de regrouper leur force pour que cette injustice cesse. Ainsi, il invite les populations de Tchiky, les retraités de l’entreprise Les Ciment du sahel et les travailleurs de ladite entreprise, de se regrouper autour d’une plateforme pour préparer la tenue d’une grande manifestation contre Les ciments du sahel dans les jours à venir.



« Moi Guy Marius Sagna, député à l’assemblée nationale, et les membres du FRAPP prendront part à cette marche à vos côtés » , a-t-il déclaré