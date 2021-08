Problèmes de délivrance de certificats de résidence: une conséquence directe du manque de consensus du dialogue (Bokk Gis Gis)

Les problèmes liés à la délivrance des certificats de résidence et dénoncés par l'opposition, sont une conséquence directe du manque de consensus dans le dialogue politique. C'est la conviction du porte-parole de Bokk Gis Gis, Moussa Diakhaté.



« Avec Iris, l'État s'était convenu avec l'entreprise de produire 10 000 cartes d'électeur, je ne

pense pas que cela soit fait. Pour ces révisions, on exige la carte biométrique Cedeao d'abord; donc les primo-votants vont de voir en chercher pour pouvoir s'inscrire. C'est une preuve des limites des autorités», a expliqué Moussa Diakhaté.



Dans L’Observateur, il s’est désolé du comportement du maire de Dakar-Plateau, Alioune Ndoye, notamment sur la délivrance des certificats de résidence. Les «Forces du Plateau» s'inscrivent sur la même lancée. Elles dénoncent les énormes difficultés rencontrées par les habitants de la commune de Dakar Plateau pour obtenir des certificats de domicile auprès des délégués et cela sur instruction du maire de la Commune.