Procès 31 manifestants arrêtés dans le convoi de Sonko: devant le juge, les prévenus contestent les faits qui leur sont reprochés

Ils sont 31 à être interpellés le jeudi 16 février dernier dans le convoi qui raccompagnait Ousmane Sonko à sa sortie du Palais de Justice de Dakar pour rentrer chez lui à la cité Keur Gorgui, après le renvoi du procès en diffamation qui l’oppose au ministre Mame Mbaye Niang sur l’affaire Prodac.



Mis aux arrêts pour participation à un manifestation non déclarée, les 31 prévenus comparaissent, ce jeudi, au Tribunal de Dakar après une semaine de détention préventive. Il s’agit d’étudiants, de commerçants, d’un technicien supérieur en exploitation agricole, d’un biologiste, d’un chef d’entreprise entre autres.



À la barre, ils ont contesté les faits qui leur sont reprochés.

Le chef d’entreprise a indiqué au juge qu’il allait dans une rencontre, c’est après qu’il a été arrêté par les forces de l’ordre. Il a soutenu qu’il y avait des témoins qui étaient présents au moment de son arrestation.



Le commerçant, quant à lui, soutient qu’il était parti à Sandaga pour acheter des téléphones au garage Lat Dior. Le tailleur indique qu’il était de passage, c’est après qu’il ait vu le dispositif sécuritaire qu’il s’est approché pour prendre des photos par la suite, il a été arrêté par les forces de l’ordre. Le juge bat en brèche ses allégations et soutient que ses propos en contradiction avec ceux qui sont dans le procès-verbal, qu’il a signé.



Le juge lui indique qu’il était venu pour filmer les échauffourées entre les forces de l’ordre et les manifestants. Plusieurs d’entre eux se sont exprimés sur les motifs de leur arrestation.



Il y a eu un cas particulier, celui d’un ouvrier qui travaille dans la réparation d’ascenseur. Il soutient qu’il a été arrêté parce qu’il roulait en sens interdit. C’est par la suite qu’il a été mis dans le lot des manifestants arrêtés.