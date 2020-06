Procès Diack : la Fédération internationale demande 41,2 millions d'euros de dommages et intérêts

L'avocat de WorldAthletics (ex IAAF), Me Régis Bergonzi, a estimé que le nom de Diack était désormais « synonyme de corruption ».



S'exprimant en premier ce mercredi matin lors des plaidoiries de la partie civile lors du procès de Lamine Diack, Me Régis Bergonzi a réclamé au nom de la fédération internationale d'athlétisme (l'ex IAAF, rebaptisée WorldAthletics) un total de 41,2 millions d'euros, (soit 27 milliards de F Cfa) de dommages et intérêts aux six co-prévenus (Lamine Diack, Habib Cissé, Gabriel Dollé, et les trois absents Papa Massata Diack, Valentin Balakhnichev et Alexeï Melnikov).



« Aujourd'hui, a conclu Me Bergonzi après avoir démonté le mécanisme de corruption et la responsabilité des prévenus, le nom de Diack est synonyme de corruption, grâce à lui et son fils, dans tous les coins de la planète. »



L'Equipe