Procès Imam Ndao et Cie: « C’était un renvoi nécessaire », Me Assane Dioma Ndiaye

« Je pense que c’était un renvoi nécessaire. C’est un dossier volumineux et il n’a été mis à la disposition des avocats qu’hier. 24 heures pour éplucher un tel dossier, c’est évidemment une mission quasi impossible. Et, il était important qu’on renvoie cette affaire pour que tous les avocats puissent s’imprégner des dossiers et surtout que les conditions d’un procès juste et équitable soient réunies. C’est une affaire extrêmement importante, l’enjeu est important », soutient Me Assane Dioma Ndiaye.



La robe noire par ailleurs président de la Ligue Sénégalaise de Défense des Droits de l’Homme (LSDH) fait partie des avocats constitués pour défendre les intérêts de l’Imam Alioune Badara Ndoa et Cie.



« C’est la première affaire qui sera jugée en matière de terrorisme pour des incriminations plus ou moins très vagues, apologie du terrorisme, affiliation à Daesh, des choses un tout petit peu inconnues des Sénégalais. Aujourd’hui, il faut qu’on donne un aperçu concret à ces choses. Cela fera jurisprudence. C’est ce qui explique la mobilisation des avocats », relève-t-il non sans affirmer que « tous les accusés clament leur innocence. Aucun d’eux n’a revendiqué un acte terroriste. Donc, à partir de ce moment, c’est vraiment important que la sérénité revienne, qu’on puisse juger cette affaire dans des conditions qui puissent permettre que la lumière puisse jaillir… ».