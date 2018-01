Procès Khalifa Sall : L'audience suspendue jusqu'à demain 09h

Il a fallu plus de 9 heures aux avocats de la défense aujourd'hui pour plaider l'annulation pure et simple de la procédure en cours, qui consiste à juger Khalifa Sall et Cie, pour détournement de deniers publics.



Les représentants de l'Etat n'ont pas eu voix au chapitre ce jeudi au tribunal. Le juge a préféré consacrer l'audience d'aujourd'hui aux plaidoiries de Me Clédor Ciré Ly et ses collègues de la défense.



Demain vendredi, ce sera autour de la partie civile de plaider avec d'autres arguments. A noter que Me El Haj Diouf sera de la partie, puisqu'il a été commis avocat de la ville de Dakar qui s'est constituée partie civile dans ce procès.