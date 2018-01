Procès de khalifa Sall et Cie ce mardi : le syndicat du Trésor apporte son soutien à Ibrahima Yatma Diao

Le syndicat des agents du Trésor a décidé de soutenir leur camarade comptable épinglé avec le maire de la ville de Dakar Khalifa Ababacar Sall dans l’affaire dite "la caisse d’avance". Sous la houlette de Ma Diakhaté Niang, secrétaire général du Syndicat unique des travailleurs du Trésor (SUTT), ces travailleurs comptent réconforter leur collègue, Ibrahima Yatma Diao, Chef Division financière et comptable.



Il sera jugé demain, 23 janvier 2018, avec le maire de Dakar, Khalifa Sall, Mbaye Touré (Directeur des affaires financières), Yaya Bodian (Chef du bureau du budget), Fatou Traoré (assistante du Daf) et Amadou Mokhtar Diop (coordonnateur de l’Inspecteur générale des services municipaux). Ils sont poursuivis pour détournement de deniers publics, escroquerie portant sur les derniers publics, association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux.