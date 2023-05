Procès des pêcheurs de Cayar et de Mboro : 18 condamnations et 15 relaxes prononcées par le tribunal de Thiès

Le tribunal de grande instance de Thiès a rendu son délibéré suite au procès des 33 pêcheurs de Cayar et de Mboro. Le tribunal a prononcé 15 relaxes et 18 condamnations à des peines de prison ferme.



Selon la RFM, 15 ont été relaxés et 16 autres condamnés à deux mois ferme et deux (2) autres à trois mois ferme. Le tribunal a requalifié les faits. Ils ont été condamnés pour coups et blessures volontaires.



La même source annonce que sur les 15 relaxés, neuf (9) sont du côté de Mboro et six (6) du côté de Cayar.



Pour rappel, le 2 avril 2023, une bataille rangée a opposé les pêcheurs de Cayar et de Mboro. Ce qui a occasionné un mort, des blessés de part et d’autre et des pirogues et autres biens brûlés ou endommagés.



Arrêtés par la brigade de recherche de la gendarmerie de Thiès, les mis en cause au nombre de 33 sont poursuivis pour coups et blessures volontaires ayant entraînés mort d’homme et destruction de biens appartenant à autrui.