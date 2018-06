Procès des présumés fraudeurs au Bac: l'intégralité de la liste des prévenus

Le procès des présumés fraudeurs au baccalauréat de 2017 a été renvoyé ce vendredi jusqu'au 21 juin. Les mises en causes sont au nombre de 39 dont 22 qui comparaissent libre et 17 autres prévenus qui sont en prison.

PressAfrik vous livre l’intégralité des noms de tous les prévenus à savoir : « Omar Dieng, Paul Baba Mouhamed Tall, Abdoul Ndour, Mariétou Sahir Ndoye, Pape Moussa Mbaye Ndiaye, Mame Ibrahima Ndiaye, Bintou Niaye, Lamine Sow, Kheuwai Guissé, Amacodou Ndiaye, Djim Momar Cissé, Serigne Mbacké Niasse, Mouhamadou Gueye, Abdoulaye Sène, Mandao Khaissé, Seydou Amadou Diallo, Papa Gora Seck, Djamil Niang, Mame Diarra Niang, Malick Mamadou Diop, Mohamed Ka, Djibril Kébé, Abdel Ciré Guéo,, Dame Lo, Abdoulaye Ndour, Adja Ndiaye, Baye Talla Diallo, Fatou Bakhoum, Mamadou Djibril Dia, Diaitai Diakhaté, Ndaiw Badiane, Mohamed Sarr, Mouhamed Bene Abdallah Mbaye, Saliou Sarr, Papa Omar Mboup ( liberté provisoire), Moussa Kane, Boubacar Diatta, Mohamed Kanté, Mary Angel Diatta, ».



Ainsi, les mises en cause sont tous poursuivis association de malfaiteurs, fraude aux examens et concours, obtention frauduleuse d’avantages matériels indus, blanchiment de capitaux et complicité desdits délits.