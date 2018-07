Procès en Appel de Khalifa Sall et Cie : le verdict attendu le 30 août

La Cour d'appel de Dakar va se prononcer sur l'affaire Khalifa Sall et Cie le 30 août prochain. L'avocat général, Lansana Diabé, qui a fait son réquisitoire, ce lundi, a demandé la confirmation des peines principales et complémentaire infligées au maire de Dakar, Khalifa Sall.



Comme en première instance, les percepteurs municipaux, Bocoum et Ibrahima Touré ont bénéficié de l'affirmation de relaxe.



Si le procureur a confirmé le premier juge, la décision de Kandji est attendue avec intérêt. Toutefois, quelque soit son arrêt, les avocats du maire de Dakar, comptent saisir comme prévu, la Cour Suprême et le Conseil Constitutionnel. Au-delà, par mers et frontières, les juridictions internationales.



Khalifa Sall a été condamné en première instance à une peine d'emprisonnement de 5 ans et d'une amende pénale de 5 millions FCFA.