Procès en appel de Barthélémy Dias : BBY rejette les accusations de l'opposition et parle de "manipulation"

Majorité et opposition se livrent à une vraie bataille de communication ces derniers jours. Les élections locales prévues le 23 janvier 2022 s’annoncent palpitantes. BBY n’entend pas laisser le terrain à l’opposition. Après la sortie du candidat de Yewwi Asakn Wi, c’est au tour des membres de la majorité d'apporter la réplique. Mor Ngom, Augustin Tine, Zahra Iyane Thiam, Yankhoba Diattara, Momar Samb, entre autres? ont fait face à la presse, au siège de l’Apr, à Mermoz.



Concernant la convocation de Barthélémy Diaz par la Cour d'appel, Benno Bokk Yaakaar (BBY) estime que la date de la comparution du maire de Mermoz sacré Coeur a été programmée depuis juillet 2021. « Un agenda programmé par la cour de justice, depuis le 7 juillet 2021, à la suite d'un renvoi de ladite Cour depuis très longtemps, les parties au procès ne se présentaient plus au Tribunal. La dernière fois, seuls les avocats du maire socialiste avaient marqué leur présence, en l'absence de leur client. Ce qui avait poussé les juges à renvoyer l'affaire pour comparution des parties civiles», a déclaré Mor Ngom, lors de la conférence de presse.



« Il apparaît clairement, dès lors, que la tentative de faire l'amalgame entre cette affaire de justice et la candidature de Barthélémy Diaz à la mairie de Dakar aux élections de janvier 2022 est une grossière manipulation qui ne résiste pas aux faits », a-t-il ajouté.



D’après les membres de BBY, l’opposition veut installer le chaos en faisant appel à la jeunesse. « L'appel aux jeunes de sortir massivement dans la rue pour l'accompagner au palais de justice est encore une tentative déguisée de semer le désordre et de provoquer la violence permettant à une certaine opposition irresponsable de tenter d'installer le chaos et la désolation. Cela les citoyens ne sauraient l'accepter dans un contexte où tout le monde espère une sortie de crise post Covid-19 ».



BBY dénonce avec la « dernière énergie ces agissements qui violent toutes les règles républicaines et dont le seul objectif est de créer un climat de violence et de terreur permettant à l'opposition radicale de pousser le pays vers le chaos ».



Concernant le rejet des listes de Yewwi Askan wi, BBY indique ne pas comprendre que les dirigeants de la coalition de l'opposition « extrémiste » puissent appeler « leurs mandataires à aller envahir les préfectures et sous-préfectures, sans attendre que la saisine des tribunaux sur ces questions n'ait été traitée par ceux-ci ».



« Notre conviction est alors qu'elle veut utiliser ces rejets pour jeter le discrédit sur le processus électoral en cours, l'arrêter et s'en servir pour pousser les jeunes dans les rues et appeler à la confrontation avec les forces de l'ordre, afin de faire advenir la deuxième vague plus destructrice promise depuis mars 2021 », ont souligné les membres de BBY.



Mor Ngom et Cie condamnent avec fermeté et appellent militants et sympathisants à la « mobilisation afin d'aller partout porter le message de paix mais également de vigilance pour préserver celle-ci afin que le processus électoral en cours dans toutes les localités se déroule jusqu'à son terme dans la sérénité et le respect des normes de la démocratie républicaine ».



BBY demande solennellement à l'opinion nationale de "dénoncer avec plus de vigueur encore, les appels à la violence lancés par l'opposition radicale et ses tentatives annoncées de plonger notre pays dans la violence, l'instabilité et la terreur, en dépit des prières et appels à la paix formulés par nos guides religieux, toutes confessions confondues ».