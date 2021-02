Procès en destitution: Donald Trump acquitté

L'ex-président américain Donald Trump a été acquitté samedi par le Sénat américain qui le jugeait pour « incitation à l'insurrection » à la suite des violences au Capitole le 6 janvier.



Cinquante-sept sénateurs ont voté pour un verdict de culpabilité et 43 contre. La majorité des deux-tiers nécessaire à la condamnation n'a donc pas été atteinte. Acquitté, l'ex-président a promis de « continuer à défendre la grandeur de l'Amérique ».



« Notre mouvement magnifique, historique et patriotique, Make America Great Again, ne fait que commencer », a-t-il réagi dans un communiqué, se posant une nouvelle fois en victime d'une « chasse aux sorcières ». « Dans les mois à venir, j'aurai beaucoup de choses à partager avec vous et suis impatient de continuer notre incroyable aventure pour la grandeur de l'Amérique », a-t-il ajouté.



Les démocrates voulaient voir Donald Trump reconnu coupable d'« incitation à l'insurrection », puis qu'il soit ensuite rendu inéligible. Pour eux, il est le responsable principal des événements du 6 janvier, lorsqu'une foule de ses partisans en colère avait envahi le Capitole au moment où le Congrès américain s'apprêtait à confirmer sa défaite à l'élection du 3 novembre face au démocrate Joe Biden. Cinq personnes avaient perdu la vie lors de ces violences.



« Il est désormais évident, sans l'ombre d'un doute, que Trump a soutenu les actes de la foule hargneuse et il doit donc être condamné. C'est aussi simple que cela », avait lancé Jamie Raskin, le chef des procureurs démocrates, pendant leur dernier réquisitoire prononcé samedi devant le Sénat. Ce deuxième procès en destitution de Donald Trump s'achève donc par un second acquittement. Entamé mardi, il aura duré cinq jours.