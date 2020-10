Procès sur le « Dossier du Coud »: Pape Alé Niang et Mody Niang condamnés

Le verdict est tombé. Le journaliste Pape Alé Niang et l’ancien porte-porte de l'Ofnac ( Office nationale de lutte contre la fraude et la corruption), Mody Niang, ont été condamnés ce mardi 27 octobre 2020, à 3 mois avec sursis pour diffamation. En plus de cette peine, ils devront payer à l’ancien directeur du Coud (Centre des œuvres universitaires de Dakar) et actuel ministre de l’Enseignement supérieur, Cheikh Oumar Anne, la somme de 10 millions de F Cfa.



Pour rappel, le ministre de l’Enseignement supérieur avait traduit en justice le journaliste Pape Alé Niang et Mody Niang pour diffamation. Renvoyé à plusieurs reprises, le procès avait finalement eu lieu le 26 août dernier.



Appelé devant la barre, Pape Alé Niang avait nié les faits de diffamation qui lui sont reprochés tout en assumant ce qu’il a écrit dans son ouvrage intitulé « Scandale au cœur de la République : Le dossier du Coud ». Son co-prévenu, Mody Niang, a lui aussi contesté la complicité de diffamation qui lui est reproché.



Les avocats de M. Anne dont Me El Hadji Diouf avaient demander la somme de 10 milliards de F Cfa à titre de dommages et intérêts.