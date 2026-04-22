Processus électoral : Le ministre de l'intérieur convoque les partis politiques ce 30 avril

Après avoir reçu plusieurs personnalités religieuses ainsi que des représentants de la société civile, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Me Mouhamadou Bamba Cissé annonce la tenue d’une rencontre d'échanges avec l'ensemble des partis politiques légalement constitués, selon un communiqué.



Prévue le 30 avril 2026 à 10 heures à l’Hôtel Terrou-Bi, l'ordre du jour de cette rencontre portera, au-delà de la prise de contact, sur le partage d'informations relatives au processus électoral.



Pour des raisons de commodité, chaque formation politique est priée d'envoyer un représentant. Par ailleurs, le ministère précise que les lettres d’invitation peuvent être retirées au secrétariat de la Direction de la Formation et de la Communication de la DGE, située à l’Ex Cité Police, sur l’avenue Malick Sy, à l’angle de la rue 6.

