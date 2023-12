Processus électoral: les magistrats invités à travailler dans le « strict respect des lois »

Le président de la Cour d’appel de Saint-Louis (nord), Ousmane Chimère Diouf, a réaffirmé, l’importance, pour les juges intervenant dans le processus électoral de travailler dans le strict respect des lois. Le magistrat intervenait à l’ouverture d’un atelier de renforcement des capacités des juges du ressort de la Cour d’appel de Saint-Louis, qui regroupe les régions administratives de Louga, Matam, et Saint-Louis.



« C’est un rappel à nos collègues parce que ce sont eux qui doivent siéger au niveau des commissions départementales. Comme vous savez pour l’élection présidentielle, il y a une commission nationale qui siège à Dakar, il y a des commissions départementales réparties un peu partout sur l’étendue du territoire dont le ressort de la Cour d’appel de Saint-Louis qui couvre la région de Louga, Saint-Louis et Matam », a-t-il fait savoir au micro de RFM.



Ousmane Chimère Diouf a ainsi invité ses collègues à prendre de recul. « Nous attirons l’attention sur certains détails. Nous avons une mission à faire, nous devons prendre beaucoup de recul par rapport aux partis de manière générale et aux représentants de candidats en particulier. Nous devons faire notre travail dans le strict respect des lois en nous démarquant de certaines pratiques », a indiqué le président de la Cour d’appel de Saint-Louis.