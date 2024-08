Prochaines législatives : Khalifa Ababacar Sall prépare un grand coup

Le leader du mouvement Takhawou Sénégal, Khalifa Ababacar Sall, réaffirme son ancrage dans l'opposition. Il est actuellement engagé dans les préparatifs des prochaines élections législatives.En effet, lors de la réunion tenue le 20 juillet dernier, le socialiste a annoncé la mise en place d'une "coalition de membres de l’opposition, de la société civile et d’autres composantes de la nation, en vue des législatives."Malgré le faible score enregistré lors de la présidentielle de 2024 (1,6 %), Khalifa Ababacar Sall ne compte pas prendre sa retraite de sitôt. Il vise à former une opposition forte.Toutefois, lors des discussions, certains militants ont manifesté leur souhait de voir leur leader "abandonner l’opposition au profit du régime actuel", rapporte Les Echos dans sa parution du jour.D'autres membres ont souligné les manquements, tels que "les moyens et le problème de communication, entre autres".Les militants n’ont pas manqué de reprocher à Khalifa Ababacar Sall ses discussions avec le Parti socialiste. Le leader du mouvement a néanmoins reconnu avoir des discussions avec le Parti socialiste, tout comme d’autres avec les socialistes.À en croire le responsable de Takhawou Sénégal, les discussions avec les socialistes ont débuté bien avant l’élection présidentielle.