Programme 100 000 Logements: en 2022, seuls 749 habitations construites sur un objectif de 10 000

Le ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique a passé en revue, ce mardi, les programmes inscrits dans son agenda en 2022. D’après les services de Abdoulaye Sow, 749 habitations ont été construites durant la période 2022 dans le cadre de l’exécution du « Programmes 100.000 logements ». L’objectif annuel était de 10.000 unités, souligne le journal "Les Echos" qui donne l’information. Par rapport à 2021 (178 logements bâtis) le niveau d’exécution du programme en 2022 constitue une avancée.



749 logements ont été produits en 2022 dont 346 à Notto Diobass, 270 à Bambilor 86 à Kaolack, 45 Fatick et 2 logements témoins à Diourbel. Cependant, ce nombre de logements est très en deçà de la cible de 10.000 logements prévus soit un taux de 7%. Selon le présentateur Ousseynou Lindor Diop, l’indisponibilité du foncier explique le retard dans l’exécution du programme cent mille logements.



Dans le cadre du programme, pas moins de 23 conventions de partenariats ont été signés pour 111.088 (-21.483) logements prévus dont 19 au niveau national et trois conventions internationales dont 50 mille logements pour les promoteurs EGI sur 200 ha mis à disposition à Thiès (foncier en cours d’immatriculation) ; 30 milles logements pour SSH sur 95 ha mis à disposition à Thiès et Soafriloge 30 mille logements.



L’indisponibilité du foncier est désignée par le présentateur de la revue sectorielle, Ousseynou Lindor Diop, comme la cause du retard du « Programme 100.000 logements ». Lequel a nécessité de la part du ministère de tutelle la signature de plus d’une vingtaine de conventions, nationales (19) et internationales (3) avec des immobiliers privés.