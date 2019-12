Programme 4e journée Ligue 1: Jaraaf-Casa Sports et Niary Tally-As Pikine en attraction

La quatrième journée de la Ligue 1 sénégalaise va se jouer les samedi 28 et dimanche 29 décembre. Il y aura trois chocs parmi les 7 rencontres au programme. mis à part le classique Jaraaf vs Casa Sports et le très attendu As Pikine Vs Niary Tally, il y aura la derby mbourois entre les académiciens de Saly (Diambars) et le Stade de Mbour.



Les matchs au programmes