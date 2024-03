Programme : Mahamed Boun Abdallah Dionne veut faire de l'anglais et du numérique un levier de développement et de progrès

"la maîtrise de l'anglais élargit les opportunités d'emploi"

Dans son programme intitulé « Pour un Sénégal juste », Mahamed Boun Abdallah Dionne, candidat à l’élection présidentielle de 2024 réserve une place importante à l’Anglais et le Digital. Le leader de la Coalition Dionne 2024 indique que « l’Anglais et le digital, les économies leaders de demain, seront nécessairement des Économies Digitalisées ».Selon lui, la place du digital dans les économies est déjà significative et que cette situation devrait continuer à croître de manière exponentielle dans l’avenir.« Nous sommes conscients que le Digital est le socle du développement de demain, à ce titre pour atteindre une mise en œuvre réussie du numérique au Sénégal, nous devons nécessairement être sur une approche holistique, impliquant le gouvernement, le secteur privé, les établissements éducatifs et la société civile. Le gouvernement doit garantir que l'ensemble de la population puisse bénéficier des avantages de la révolution numérique », justifie-t-il dans son programme.Quelques axes qui devraient nous permettre de nous aligner sur les objectifs d’ancrage de notre pays dans le développement de demain : Infrastructures numériques : « Le Sénégal doit rapidement renforcer ses investissements dans la modernisation et l'extension des infrastructures de télécommunication pour garantir un accès Internet rapide et fiable à fort débit à travers tout le pays. Ces infrastructures doivent couvrir les zones rurales et éloignées pour assurer une connectivité équitable », souligne l’ancien Premier ministre.: Nous allons mettre en place des programmes de formation numérique pour les enseignants, les étudiants, les professionnels et les fonctionnaires. Aussi, encourager la formation continue pour garantir que les compétences numériques restent à jour dans un monde en constante évolution. Favoriser l’intégration des plateformes d'apprentissage en ligne dans les établissements éducatifs pour faciliter l'accès à l'éducation à distance.: Sensibiliser les entreprises à l'importance de la transformation digitale pour rester compétitives à l'échelle mondiale. Nous allons travailler sur des incitations fiscales ou des subventions pour encourager les entreprises à adopter des technologies numériques.Mettre en œuvre des services gouvernementaux en ligne pour simplifier les procédures administratives et améliorer la transparence. Investir dans des systèmes de gouvernance électronique pour améliorer l'efficacité des services publics. Accès aux technologies : Subventionner ou faciliter l'achat d'appareils numériques abordables pour garantir un accès équitable à la technologie.Mahammed Boun Abdallah Dionne veut le développement de centres communautaires équipés d'ordinateurs et d'une connexion Internet. « Aussi, développer la collaboration avec des organisations internationales, des entreprises et des ONG pour bénéficier de ressources et d'expertise dans le domaine du numérique ».L’économiste veut également soutenir la « recherche et le développement dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC) pour encourager l'innovation locale ». « Créer des incubateurs et des hubs technologiques pour favoriser l'esprit d'entreprise dans le secteur numérique ».Le leader de la Coalition Dionne 2024 souligne que l'anglais occupe une position centrale dans le domaine du Digital, l’anglais sert de langue de communication internationale et de rédaction de la documentation technique.Pour lui, la maîtrise de l'anglais élargit les opportunités d'emploi et de collaboration dans le secteur digital, tandis que de nombreuses normes et protocoles internationaux sont élaborés en anglais. « L'accès aux ressources en ligne dans cette langue est essentiel pour rester informé des avancées technologiques du monde », peut-on lire dans le programme du candidat.Nous notons aussi que de nombreux cours en ligne et ressources éducatives, ainsi que la communauté mondiale de développeurs, utilisent l'anglais. Les entreprises technologiques privilégient souvent l'anglais pour les communications internes et externes.