Programme et action de l'OIT pour des migrations équitables : Abass Fall vante les avantages des flux migratoires pour les travailleurs et les pays d'accueil

"Le Groupe africain se félicite de l'inscription de cette question brulante à l'ordre du jour", a déclaré le ministre, avant de préciser que le document POL/1, en fournissant des informations cruciales, permettrait d'amorcer des discussions fructueuses sur les actions menées par l'OIT en matière de migrations de main-d'œuvre, et sur les propositions visant à renforcer ces actions.

Abass Fall a insisté sur le fait que les migrations de main-d'œuvre occupent aujourd'hui une place centrale dans les discussions sur les migrations internationales. Avec l’augmentation du nombre de travailleurs migrants internationaux, ces flux migratoires présentent des avantages à la fois pour les travailleurs, mais aussi pour les pays d'origine et de destination. Cependant, le ministre a rappelé que ces migrations ne sont pas exemptes de défis et de menaces.



"Les migrations de main-d'œuvre engendrent des menaces notables, telles que des discours stigmatisants, des préjugés défavorables des populations dans les pays d’accueil, des pénuries de compétences dans des secteurs vitaux, ainsi que des problèmes d’exploitation, de traite, et des tensions sociales et familiales dans les pays d’origine", a-t-il expliqué. L'Afrique, selon lui, est confrontée à ces multiples défis, exacerbés par la pauvreté, les inégalités sociales, les changements climatiques, la violence et les conflits.



Le ministre sénégalais a salué l’OIT pour sa vision précoce de la situation des migrations de main-d'œuvre. Selon Abass Fall, l'OIT a agi avec clairvoyance en estimant que les migrations devraient être encadrées de manière à bénéficier équitablement aux travailleurs migrants ainsi qu'aux pays d'origine et d'accueil.

Dans sa stratégie, l'OIT met l'accent sur l’élaboration de cadres de gouvernance équitable des migrations de main-d'œuvre et sur la protection des travailleurs tout au long du cycle migratoire. Cela inclut des initiatives pour renforcer les droits, la protection et l'accès à la justice des travailleurs migrants, des axes stratégiques qui, selon Abass Fall, sont primordiaux pour l'avenir des migrations internationales.



Le Groupe africain soutient vivement les trois axes stratégiques proposés par l'OIT pour l'avenir des migrations de main-d'œuvre. Ces axes incluent :

-la pérennisation des institutions de migration de main-d'œuvre, afin d'assurer une gestion durable et efficace des flux migratoires.

-le renforcement des liens entre les migrations et le bon fonctionnement des marchés du travail, pour garantir que les migrations répondent aux besoins réels des économies, tant dans les pays d'origine que dans les pays d'accueil.

-le renforcement des droits, de la protection et de l'accès à la justice des travailleurs migrants, en vue de prévenir l'exploitation et de garantir des conditions de travail décentes tout au long du parcours migratoire.



Le Groupe africain a également souligné l’importance de renforcer le programme pour des migrations équitables, en tenant compte des tendances actuelles. Abass Fall a salué l'initiative de l'OIT de mettre à profit son pouvoir fédérateur par l'intermédiaire de la Coalition mondiale pour la justice sociale, afin de créer un forum tripartite régulier de haut niveau sur les migrations et le monde du travail. Ce forum permettra de créer un espace de dialogue et de coopération entre les différents acteurs, pour une meilleure gestion des migrations internationales.



Abass Fall a conclu en réaffirmant la nécessité d’agir pour des migrations équitables. Pour lui, une approche stratégique, équilibrée et centrée sur la protection des droits des travailleurs migrants et la gouvernance des migrations de main-d'œuvre est essentielle pour répondre aux défis actuels. Le Groupe africain, tout en saluant les efforts de l’OIT, appelle à une consolidation de ces actions, afin d’assurer que les migrations profitent véritablement à tous les acteurs impliqués.