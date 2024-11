Projet RFA : 3 000 emplois directs créés dans cinq régions (responsable)

Le projet de Renforcement de la croissance des ventes de foyers améliorés (RFA) a permis la création de 3 000 emplois directs dans les régions de Louga, Thiès, Matam, Kédougou et Tambacounda, a-t-on appris du directeur exécutif d’Enda ECOPOP, Abdoulaye Cissé ce jeudi, à l’issue du forum des entrepreneurs » Jambaar »de la région de Louga.



« Aujourd’hui, dans les régions d’intervention d’Enda ECOPOP, notamment à Louga, Thiès, Matam, Kédougou et Tambacounda, on a créé 3 000 emplois directs grâce à l’implication des groupements de femmes et des jeunes », a-t-il déclaré.



Abdoulaye Cissé a souligné que « ce projet vise à promouvoir l’entrepreneuriat, protéger l’environnement et améliorer les conditions socio-économiques des populations locales ».



Démarré en 2021 avec l’appui de la coopération technique allemande (GIZ) et du Fonds vert pour le climat, le projet RFA vise également à couvrir 8 millions de foyers améliorés au Sénégal d’ici 2030, a-t-il ajouté.