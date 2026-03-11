Projet «Ville Verte» : les travaux lancés après la mise en service de la route reliant le rond-point Apix au Lac Rose

L’entreprise immobilière Casa Orascom, en partenariat avec la Délégation Générale à la Promotion des Pôles Urbains de Diamniadio et du Lac Rose (DGPU) ont procédé, ce mercredi 11 mars 2026, à la mise en service officielle de la route reliant le rond-point Apix de la VDN3 au site du Lac Rose, appelé à accueillir le projet « Ville Verte Lac Rose ».



La mise en service de cette route d’une longueur de 5,85 km, entièrement financée par Casa Orascom pour un montant de 281 millions de FCFA, lance officiellement le début des travaux de ce projet. « Donc, on a maillé le site pour que non seulement l'accès soit plus facile mais aussi la construction soit possible et puisse se passer le plus rapidement possible (…) Mais, comme toute chose dans le projet, elle permet aussi de désenclaver et de rendre encore plus accessible le sud du Lac Rose », a déclaré Abdoul Wakhab Kane, directeur de Casa Orascom Sénégal. Selon lui, grâce à cette route, les populations de Lac Rose peuvent être à Dakar en moins de 45 minutes.

Un investissement de 773 millions de FCFA pour l’éclairage et l’embellissement

Par ailleurs, Abdoul Wakhab Kane a annoncé un investissement de 773 millions de FCFA pour l’éclairage et l’embellissement de cette route. « Donc dans les deux à trois prochaines années, nous allons dépenser 773 millions FCFA pour revêtir cette route, l'embellir et puis l'éclairer », a-t-il soutenu.



Respect du plan d'aménagement du projet "Ville Verte Lac Rose"

Le maire de la commune de Tivaouane Peulh Niague, Momar Sokhna Diop qui était présent à la cérémonie a souligné l’importance de cette route qui est « très apprécié » pour les habitants de sa commune. « J'ai eu des retours très favorables de mes administrés, qui m'ont fait savoir qu'ils apprécient énormément la réalisation de cette piste, en même temps la mise à disposition au profit des populations de celle-ci », a-t-il déclaré. Il a également invité le directeur général de Casa Orascom, Abdoul Wakhab, et la DGPU à « intensifier les réalisations et de respecter le plan d'aménagement » qui leur a été proposé.



un grand projet de restructuration pour les villages de Tivaoune Peulh Niague

Le secrétaire général de la DGPU, Ababacar Cissé a saisi cette occasion pour souligner les contraintes qu’ils ont rencontrés dans ce projet et le soutien des autorités de ce commune. « Oui, je voudrais tout d'abord dire que cette voie d'accès, c'est le premier pas, mais un pas important vers un lancement réel du projet du Pôle urbain de Lac Rose. Donc, comme je le disais, ce n'était pas évident. Il a fallu le soutien des autorités, centrales comme locales, comme coutumières et traditionnelles », a-t-il indiqué.



D’après lui, il y a « un grand projet de restructuration qui est dans le projet du Pôle urbain de Lac Rose pour les villages ». « Vous avez dans certains villages, il y’a des problèmes de voies de routes, des problèmes d'électrification, des problèmes d'assainissement. Et les villages aussi, les habitants ont des problèmes de titres », a-t-il énuméré, ajoutant que « le but final de ce projet, c'est d'arriver à sécuriser les habitations avec des titres, des titres fonciers, avec des voies d'accès aux normes et aux standards vraiment assez corrects, à une électrification, à des équipements publics, que ce soit des écoles, des centres de santé, des infrastructures pour la jeunesse ».



Pour rappel, avec un investissement de 700 milliards de FCFA sur une superficie de 216 hectares, incluant 90 hectares de forêt de filaos, le projet ambitionne de faire du Lac Rose un modèle africain de développement durable. Cette nouvelle ville accueillera à terme plus de 100 000 habitants dans un environnement structuré, comprenant près de 10 000 logements diversifiés, 400 commerces et petites entreprises, des services de proximité et un centre-ville équipé d'infrastructures publiques essentielles dès la première phase.