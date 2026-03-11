Azoura Fall interné au centre psychiatrique de Thiaroye sur décision judiciaire

Le militant Azoura Fall a été pris en charge ce jour par la Section de Recherches (SR) pour un internement au centre psychiatrique de Thiaroye, selon les informations de I2N.
Cette mesure fait suite à une décision du président du Tribunal de grande instance (TGI). Ce dernier a été officiellement saisi à cet effet par le procureur de la République
Autres articles
-
Projet «Ville Verte» : les travaux lancés après la mise en service de la route reliant Apix au Lac Rose
-
Dakar : la Police nationale et l’Instituto Cervantes scellent un partenariat pour des formations en espagnol
-
Marchés publics : un bras de fer judiciaire secoue le ministère de l'Agriculture et la société Intermaq 2012 SA
-
Offense au chef de l’Etat : Déféré au parquet, Libasse Diop (militant Pastef) implore la clémence de la justice
-
Scandale des permis miniers : Le maire de Ndiaganiao et l'ex-directrice des Mines inculpées