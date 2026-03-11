Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Azoura Fall interné au centre psychiatrique de Thiaroye sur décision judiciaire



Azoura Fall interné au centre psychiatrique de Thiaroye sur décision judiciaire

Le militant Azoura Fall a été pris en charge ce jour par la Section de Recherches (SR) pour un internement au centre psychiatrique de Thiaroye, selon les informations de I2N.

Cette mesure fait suite à une décision du président du Tribunal de grande instance (TGI). Ce dernier a été officiellement saisi à cet effet par le procureur de la République

Mercredi 11 Mars 2026 - 18:05


