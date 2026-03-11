Médias : le CORED rappelle à l'ordre sur le traitement des affaires de mœurs

Le CORED souligne que l'évocation de l'entourage familial dans ces dossiers sensibles constitue une violation directe des textes réglementaires. L'instance s'appuie notamment sur les articles 17 et 18 du Code de la presse, ainsi que sur l'article 7 de la Charte des journalistes du Sénégal, qui imposent le respect de l'intimité d'autrui et proscrivent toute stigmatisation ou discrimination.
L'organe de contrôle rappelle que mentionner l'ascendance ou les parents d'un prévenu n'apporte aucune valeur ajoutée à l'intérêt public de l'information. Ces incursions inutiles dans la vie privée transforment les proches en "victimes collatérales" d'une exposition médiatique injustifiée. Le CORED fustige toute logique mercantile qui primerait sur la responsabilité et le discernement des professionnels des médias.
Le CORED interpelle les journalistes et techniciens des médias sur leur responsabilité individuelle face à ces atteintes graves à l'honneur. Il avertit qu'il reste attentif à tout manquement futur et se réserve le droit de saisir son Tribunal des Pairs pour sanctionner toute violation constatée des règles de déontologie.
-
Azoura Fall interné au centre psychiatrique de Thiaroye sur décision judiciaire
-
Projet «Ville Verte» : les travaux lancés après la mise en service de la route reliant Apix au Lac Rose
-
Dakar : la Police nationale et l’Instituto Cervantes scellent un partenariat pour des formations en espagnol
-
Marchés publics : un bras de fer judiciaire secoue le ministère de l'Agriculture et la société Intermaq 2012 SA
-
Offense au chef de l’Etat : Déféré au parquet, Libasse Diop (militant Pastef) implore la clémence de la justice