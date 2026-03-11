FIFA : L'AS Pikine et le Teungueth FC interdits de recrutement

La FIFA a durci ses sanctions contre le football africain en interdisant à dix clubs du continent d'enregistrer de nouveaux joueurs, dont les formations sénégalaises de l'AS Pikine et du Teungueth FC. Entrée en vigueur le 26 février 2026, cette mesure bloque tout renforcement d'effectif pour ces clubs tant qu'elle n'est pas levée par l'instance mondiale.



Impact immédiat sur le mercato sénégalais

Les conséquences de cette décision se font déjà sentir dans le championnat local. L'AS Pikine a ainsi vu le transfert de Mouhamed Wélé (21 ans, ex-Jaraaf) avorter. Faute de pouvoir être homologué, le joueur s'est finalement engagé avec le Kawkab Athletic Club de Marrakech au début du mois de février.



De son côté, la direction du Teungueth FC affirme garder le contrôle de la situation. Le club de Rufisque prévoit d'adresser prochainement une correspondance officielle à la FIFA pour clarifier le dossier et solliciter une levée rapide de la sanction.



Un flou sur les motifs disciplinaires

Bien que la FIFA n'ait pas encore communiqué les raisons officielles de ces mesures, les experts pointent généralement vers des litiges administratifs ou des manquements contractuels (salaires impayés ou indemnités de transfert non versées).



Les clubs africains sous le coup de la sanction

Le Sénégal n'est pas le seul pays touché. Huit autres clubs africains complètent cette "liste noire" de la FIFA :





Pays Clubs sanctionnés Égypte Al Ittihad, Modern Sport Tanzanie TRA United, Fountain Gate FC Maroc Moghreb Tétouan Afrique du Sud TS Galaxy Ghana Kenpong Football Ltd

L'AS Pikine et le Teungueth FC espèrent désormais une résolution rapide du conflit pour pouvoir opérer lors des prochaines fenêtres de transfert.

