Projet d'attentat: La SU démantèle un groupe d'individus se faisant appeler "commando de Pastef"

La Sureté Urbaine de Dakar a mis hors d'état de nuire un groupe d'individus se faisant appeler "commando de Pastef", dirigé par deux anciens militaires dont un gendarme, informe le journal EnQuête qui cite de sources policières.



Selon le média, ce groupe était en train de planifier des violences et avait fabriqué des cocktails Molotov, des fumigènes et des explosifs qu'ils remettaient à des jeunes, à charge pour ces derniers de s'attaquer aux stations Total, aux supermarchés Auchan, aux bus de "Dakar Dem Dikk" et à des biens publics.



Ces individus prévoyaient aussi de s'attaquer aux installations du Bus rapid transit (Brt) et du Train express régional (Ter), afin de créer une situation insurrectionnelle. Se basant sur des alertes des services de renseignement, les policiers de la SU avaient commencé à les filer, afin des connaitre leurs moindres mouvements, ainsi que les plans qu'ils prévoyaient de dérouler dans la région de Dakar.



Le groupe était dirigé par un nommé Kaba Diakité, tenancier d'un hôtel situé en face du stade des Parcelles Assainies. Autre responsa- ble en vue du gang, un ancien soldat du bataillon des commandos, Famara Mané alias Nianthio, dont le rôle était de confectionner les engins explosifs et autres cocktails Molotov. Il était assisté d'un individu ayant effectué son service sous les drapeaux comme gendarme auxiliaire.



Selon les enquêteurs, le groupe avait déjà fini de collecter des informations sur les membres du gouvernement et sur certains magistrats, notamment le juge Maham Diallo, le doyen des juges près le tribunal hors classe de Dakar et qui a dirigé l'instruction de l'affaire de viols et de menaces de mort qui oppose le leader et maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, à la dame Adji Sarr. L'exploitation des téléphones des incriminés a permis aux policiers d'y découvrir "des images et des vidéos compromettantes sur les cibles et leurs déplacements", selon des sources à nos confrères.