Projet de TotalEnergies en Ouganda et Tanzanie: devant la justice, les ONG réclament «l’accès aux preuves»

Dans le cadre d’une deuxième action en justice entamée en juin 2023, six ONG et vingt-six plaignants ont assigné TotalEnergies pour engager la responsabilité de la multinationale et obtenir des réparations dans le cadre des expropriations et des manquements aux droits humains autour du grand projet pétrolier de la firme en Ouganda et en Tanzanie. Ce jeudi 15 mai, les ONG ont réclamé « l’accès aux preuves » devant la 34e chambre du tribunal de grande instance de Paris.



Dans le cadre d’une deuxième action en justice entamée en juin 2023, six ONG et vingt-six plaignants ont assigné TotalEnergies pour engager la responsabilité de la multinationale et obtenir des réparations dans le cadre des expropriations et des manquements aux droits humains autour du grand projet pétrolier de la firme en Ouganda et en Tanzanie. Ce jeudi 15 mai, les ONG ont réclamé « l’accès aux preuves » devant la 34e chambre du tribunal de grande instance de Paris.