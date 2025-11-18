Projet de budget 2026 : hausse de plus de 15 milliards FCFA pour le ministère de l’Intérieur

La Commission des Finances et du Contrôle budgétaire, élargie à la Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains, a examiné et adopté, ce mardi 18 novembre, le projet de budget 2026 du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique (MISP), défendu par Mouhamadou Bamba Cissé.





Le budget du MISP pour l’exercice 2026 est arrêté à 222 257 775 532 FCFA en Autorisations d’Engagement (AE) et à 220 005 608 585 FCFA en Crédits de Paiement (CP). Comparé à l’exercice 2025, dont le budget s’élevait à 204 418 407 951 FCFA, celui de 2026 enregistre une hausse de 15 587 200 634 FCFA, soit +7,62 %.





Selon le ministère, cette progression traduit « l’attention particulière que les hautes autorités accordent à la montée en puissance des interventions du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique », dans un contexte marqué par des exigences accrues en matière de sécurité et de gouvernance territoriale.

