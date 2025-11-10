Projet de budget 2026: la Commission de lois adopte les 39 milliards FCFA alloués au ministère de la Jeunesse et des Sports

La Commission des Finances et du Contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale, élargie à la Commission de l’Éducation, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, a examiné et adopté, ce lundi 10 novembre, le projet de budget 2026 du ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, dirigé par Khady Diène Gaye, selon une note publiée sur la page Facebook de l’Assemblée nationale.
Arrêté à 39 130 877 740 FCFA en autorisations d’engagement (AE), ce budget repose sur trois programmes budgétaires.
1. La promotion sociale et économique des jeunes ;
2. Le développement de la pratique et des performances sportives ;
3. Le pilotage, la coordination et la gestion administrative.
Ce budget traduit la volonté du gouvernement de renforcer les politiques publiques en faveur de la jeunesse, de promouvoir l’excellence sportive et d’améliorer la gouvernance du secteur.
